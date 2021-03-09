Son dakika haber... Medicana Ataşehir Hastanesi hizmete açıldı

Medicana Sağlık Grubu, 95 milyon dolarlık yatırım yaptığı 14. hastanesi Medicana Ataşehir'i hizmete açtı.

Tüm tıbbi branşlarda uzman sağlık profesyonelleri ve teknolojik altyapıya sahip Medicana Ataşehir'in, dünya çapında bir hastane olması ve sağlık turizmine öncülük etmesi hedefleniyor.

Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nin, geleceğin sağlık gereksinimleri göz önünde bulundurularak, üst düzey bir mimari ile dizayn edildiğini söyledi.

Bozkurt, sağlık işletmeciliği, hasta bakımı ve tedavisi, tıbbi teknoloji ve sağlık mimarisi alanındaki çeyrek asırlık tecrübelerini aktardıkları Medicana Ataşehir'in, İstanbul'un en kapsamlı sağlık konseptlerinden biri olacak şekilde planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece binamızla değil, doktor kadromuzla da iddialıyız. Hastanemiz son derece üst düzey bir cihaz teknolojisiyle donatıldı ve fiziksel altyapısı çok iyi düşünüldü. Biz burayı sadece Ataşehir'e değil, tüm Türkiye'ye ve hatta Avrupa'ya hizmet verecek bir hastane olarak planladık. Havalimanına yakın konumu ve bina özellikleriyle bu hastanenin toplam cirosunun yarısını uluslararası hastalardan sağlayacağını düşünüyoruz. Ataşehir Hastanesi'nin Avrupa'da ilk 5'te olacağına inanıyoruz. Hastanemizde tıbbın bütün alanlarında hizmet vereceğiz, ancak ağırlıklı olarak kanser, organ nakli, kalp cerrahisi ve bebek kalp ameliyatları, kemik iliği nakli gibi ileri tıbbi vakalar ve tedavileri uygulanacak. Sağlık turizmi açısından da bu tarz referans gerektiren vakalarda öne çıkıyoruz. Bunlar bizim başarılı olduğumuz alanlar."

Bir hastane için en önemli konuların başında hekim kadrosu, teknik donanımı, dizaynı ve konumlandırılmasının geldiğine işaret eden Bozkurt, "Ataşehir hastanesinin altyapısını kurmak 5 yılımızı aldı. Burayı akıllı bina olarak titizlikle projelendirildik. Hastaların sağlığı ve konforu en üst düzeyde olacak şekilde dizayn ettik. Bunu yaparken estetiğe de önem verdik." dedi.

Bozkurt, 13. hastanelerini geçen yılın eylül ayında İzmir'de açtıklarını, böylece salgın döneminde sağlık sektörüne 200 milyon doların üzerinde bir yatırım yaptıklarını aktararak, personel sayılarının 8 bini aştığını bildirdi.

"Türkiye'de sağlık sektörü, çevre ülkelerden 30 yıl önde"

Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana'nın gelişiminin, Türk sağlık sektörünün gelişimiyle paralel olduğunu söyledi.

Bundan 25-30 yıl önce Türkiye'de özel sağlık sektörünün hikayesinin ufak çapta ve az yerde bulunan hastanelerle başladığını anlatan Bozkurt, her geçen gün sektörün üzerine koyarak ilerlediğini ve daha donanımlı hastaneler kurduğunu ifade etti.

Bozkurt, Türkiye'de sağlık sektörünün, yatak kapasitesi, donanımı, planlaması ve cihaz teknolojisi ile bugün çevre ülkelerden 30 yıl önde bulunduğunu vurgulayarak, "Son zamanlarda yurt dışından gelen hastalar da bunun en büyük göstergesi. Sağlık sektörü geçmişten bugüne son derece başarılı bir süreç yaşadı. Bunu da tüm sağlık sektörünün paydaşları birlikte başardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Salgın sonrası Türkiye'de sağlık turizminin daha da artacağı öngörüsünde bulunan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Çok başarılı işler yapıyoruz. Belli bir süre sonra Türk sağlık sektörü yurt dışında da yatırım yapacak. Biz de o gruplardan biriyiz. Gelecek yıl Levent ve Ataköy'deki yatırımlarımızı da bitirirsek, nasipse yurt dışında da Medicana yatırımını göreceksiniz. Onlar da 100'er milyon dolarlık maliyetle hayata geçirdiğimiz yatırımlar. Salgın, tabii ki sağlık turizmini de çok ciddi etkiledi, hasta sayımız yarılara düştü ama salgın sonrası bunu tersine çevireceğiz. Türkiye, sağlık alanında gelecekte yıldız ülkelerden biri olacak."

"Türk sağlık sektörü salgından başarıyla çıktı"

Hüseyin Bozkurt, hastane yatırımlarının dünden bugüne alınacak kararlar olmadığını, 5 yıllık planlamalar sonucunda gerçekleştirildiğini anlattı.

Kadıköy, Bursa, İzmir ve Ataköy ve Levent'teki yatırımlarını planlarken, salgının olacağını öngöremediklerini aktaran Bozkurt, "Bu bir şanssızlıktı ama çok şükür Türk sağlık sektörü salgından başarıyla çıktı. Çok iyi sonuçlar aldık. Hastane ve yoğun bakım sayılarımız yeterli geldi. Kimse tedavisiz kalmadı, doktor ve ilaç ihtiyacı olup da karşılanmayan, erişemeyen kimse olmadı. Hiç kimse hastane kapısından dönmedi. Çok sağlık sektörü çalışanımız cansiperane çalıştı, hepsine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bu başarısı salgından sonra haneye artı olarak yazılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, grubun yabancı ortaklık konusuna bakışı hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Medicana olarak yabancı ortak düşünüyoruz tabii ki, olursa çok iyi olur. Dünyada, artık ülkeler arası sınırlar kalktı, birçok sektörde şirketler iç içe girdi. Ancak yakın zamana kadar Türkiye'ye özellikle sağlık sektöründe gelen ortaklıklara baktığımızda daha çok fonların olduğunu görüyoruz. Bu fonlar da hangi işe girerlerse girsinler, en yüksek faydayı sağladıktan sonra çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir ticaret yaparak fazla para kazanmak istiyorlar. Bunlar geldiğinde hangi şirket olursa olsun hormonal bir büyüme sağlıyor. Fonlar çıktıktan sonra da şirket darmadağın oluyor ve o enkazın altından çoğu kalkamayabiliyor. Biz de yabancı ortak konusuna sıcak bakarız, çok mantıklı bir şey ama hiçbir zaruretimiz, 'mutlaka olsun' diye bir düşüncemiz yok. Çok seçici davranıyoruz. Bize gelecekte uluslararası arenada büyüme, kaldıraç etkisi yapacak, önümüzü açacak bir grup olursa neden olmasın. Fonlardan ziyade stratejik bir ortaklığa sıcak bakarız."

Hastanenin özellikleri

Alınan bilgilere göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 30 dakikalık mesafede yer alan Medicana Ataşehir Hastanesi'nde, dijital teknolojinin sağlık hizmetlerine entegrasyonu üzerinde çalışılıyor.

Kronik hastaların evden takibi, muayene ve tedavi alanlarının salgın dönemi koşullarına uygun şekilde düzenlenmesi, steril ve dezenfekte alanlar ile havalandırma gereksinimi bulunan bölgelerin planlaması yapılan hastanede, tüm SGK'lı hastalar da tedavi imkanlarından faydalanabiliyor.

Hasta yoğunluğunun oluşmasını önleyecek şekilde tasarlanan binada çok sayıda poliklinik odası bulunuyor. Binada, renk seçimi, eşyaların tarzı, ışıklandırma ve aksesuarlar iyileşme sürecinde olumlu rol oynayabilecek şekilde dizayn edilirken, yatarak tedavi gören hastalar için standart odaların yanı sıra suit odalar da bulunuyor.

Medicana Ataşehir projesinde tıbbi onkoloji ve onkolojik cerrahiye ilişkin geniş bir yatırım ve planlama yer alıyor. Onkolojik tedavinin yanı sıra kanserden korunma, tarama ve erken tanı alanlarını da kapsayacak şekilde kanserle mücadeleyi destekleyecek bir sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Ayrıca, hastanenin Anadolu yakasındaki en gelişmiş kemik iliği nakil merkezi olması planlanıyor ve altyapı çalışmaları bu amaca uygun şekilde sürdürülüyor.

Hastanede ayrıca, robot teknolojisi de kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu