Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi
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Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi

06.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:46
Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi

Son dakika haberlerine göre Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni hükümetin Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini bildirdi.

Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kurulmasında ülkenin yıllardır yaşadığı çatışma durumunu, birçok grubun ötekileştirildiği ve yeterince temsil edilmediği hissini dikkate aldıklarını belirtti.

Hükümeti oluştururken Libyalıları çeşitlilikleriyle etkili şekilde temsil etme, yeterlilik ve tüm bölgelerin geniş katılımı üzerinden denge sağlamayı gözettiğini kaydeden Dibeybe, mevcut bakanlık sayısını sınırlı düzenlemeyle koruduğunu çünkü bakanlıklar üzerinde büyük değişiklikler yapmanın uzun zaman alacağını ve bu vakte sahip olmadıklarını ifade etti.

Libya'daki Geçici Yürütme Otoritesi, 8 Mart'ta güven oylaması için Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerinin oluşturduğu Meclis Genel Kurulu'na sunmadan önce 27 bakanlıktan oluşan Ulusal Birlik Hükümeti'nin yapısını açıklamıştı.

Hükümet yapısının, güven oylaması için 8 Mart'ta Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerinin oluşturduğu meclis genel kuruluna sunulacağı belirtilmişti.

Libya'daki krize siyasi çözüm için BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucu 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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