Dolar/TL, 7,53 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem güne yükselişle başlamasının ardından 7,5310 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,4315 ve en yüksek 7,5532 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 7,4767'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 7,5310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, önceki kapanışa göre avro/TL yüzde 0,3 artışla 9,0030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 10,5180'den satılıyor.

ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, dün Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştı. Dolar endeksi, yüzde 0,3 artışla 91,7 seviyesinde dengelendi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), dünkü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk teşkil ettiğini belirterek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" ifadesini kullandı. Avro Bölgesi'nin 2021'de yüzde 4, 2022'de 4,1 ve 2023 yılında yüzde 2,1 büyüme kaydetmesinin beklendiğini ifade eden Lagarde, PEPP'te net varlık alımların en azından Mart 2022'ye kadar ya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin sona erdiği kararı verilene kadar devam edeceğini bildirdi. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,5 artışla 1,20'yi test etmesi sonrası 1,1960 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün gerilediği yüzde 1,48'den tekrar yükselişe geçerek yüzde 1,57'ye çıktığını anımsatarak, tahvil piyasasındaki oynaklığın gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğuna dikkati çekti.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı ekonomi reformlarının takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ocakta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağını öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Birinci