Son dakika haber | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 467 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 363 bin 43 testte 24 bin 467 vaka tespit edildi. 222 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 639 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 363 bin 43 testte 24 bin 467 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 222 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 639 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır" dedi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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