Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 655 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 385 testte 21 bin 655 vaka tespit edildi. 213 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 7 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 385 testte 21 bin 655 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 213 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 7 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." dedi.

Haber : ANKARA,