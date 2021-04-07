Son dakika haberi... Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu
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Son dakika haberi... Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu

Son dakika gündem haberi... Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit olduKONYA'da, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında kaza kırıma uğradı.

Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu

Konya'da askeri uçak kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu

KONYA'da, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında kaza kırıma uğradı. Uçağın pilotunun şehit olduğu bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Konya'da eğitim uçuşu yapan, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradı. Uçağın pilotunun şehit olduğu açıklandı. Bakanlık tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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