Son dakika haber! Kolombiya'da uyuşturucu çetesine ait laboratuvarlara baskın!

Kolombiya ordusu, uyuşturucu çetesinin yılda 4 milyar dolar değerinde kokain ürettiği iki gizli laboratuvarına operasyon düzenledi. Operasyonda, 95 milyon dolar değerinde 2 bin 800 kilo uyuşturucuya el koyuldu.

Kolombiya ordusu, uyuşturucu çetesinin yılda 4 milyar dolar değerinde kokain ürettiği iki gizli laboratuvarına baskın düzenledi. Operasyonda, çeteye ait uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye el koydu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen baskına çok sayıda askerin katıldığı ifade edildi.

" AYDA 3-4 TON UYUŞTURUCU ÜRETİLİYOR"

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, "Ülkenin en büyük uyuşturucu çetesinin yılda yaklaşık 4 milyar dolar değerinde kokain ürettiği iki gizli laboratuvarına gerçekleştirilen operasyonda, en az 95 milyon dolar değerinde 2 bin 800 kilo uyuşturucuya el koyulmuştur" ifadelerine yer verdi. Kolombiya Başsavcılığı da, iki laboratuvarın ayda en az üç ila dört ton uyuşturucu üretildiğinin tespit edildiğini, çete üyelerine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı