Son dakika haber! Kolombiya'da uyuşturucu çetesine ait laboratuvarlara baskın!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Kolombiya'da uyuşturucu çetesine ait laboratuvarlara baskın!

03.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:11
Son dakika haber! Kolombiya'da uyuşturucu çetesine ait laboratuvarlara baskın!

Son dakika haberi... Kolombiya ordusu, uyuşturucu çetesinin yılda 4 milyar dolar değerinde kokain ürettiği iki gizli laboratuvarına operasyon düzenledi.

Kolombiya ordusu, uyuşturucu çetesinin yılda  4 milyar dolar değerinde kokain ürettiği iki gizli laboratuvarına operasyon düzenledi. Operasyonda,  95 milyon dolar değerinde 2 bin 800 kilo uyuşturucuya el koyuldu.

Kolombiya ordusu, uyuşturucu çetesinin yılda 4 milyar dolar değerinde kokain ürettiği iki gizli laboratuvarına baskın düzenledi. Operasyonda, çeteye ait uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan çok sayıda malzemeye el koydu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen baskına çok sayıda askerin katıldığı ifade edildi.

" AYDA 3-4 TON UYUŞTURUCU ÜRETİLİYOR"

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, "Ülkenin en büyük uyuşturucu çetesinin yılda yaklaşık  4 milyar dolar değerinde kokain ürettiği iki gizli laboratuvarına gerçekleştirilen operasyonda, en az 95 milyon dolar değerinde 2 bin 800 kilo uyuşturucuya el koyulmuştur" ifadelerine yer verdi. Kolombiya Başsavcılığı da, iki laboratuvarın ayda en az üç ila dört ton uyuşturucu üretildiğinin tespit edildiğini, çete üyelerine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Nihat Özdemir Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kolombiya'da uyuşturucu çetesine ait laboratuvarlara baskın! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 13:12:12. #1.15#
title