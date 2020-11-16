Son dakika haber: Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Son dakika haber: Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

16.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:28
Son dakika haber: Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Son dakika haberler... Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Polateli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mesut Kartal (49) idaresindeki 21 EV 837 plakalı traktör, Söğütlü köyünde devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kartal'ın cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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