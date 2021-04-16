Son dakika haber! Kendisini darbetmeye çalıştığını öne sürdüğü akrabasını tüfekle öldüren kadın ile çiftlik sahibi tutuklandı

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da kendisini darbetmeye çalıştığını iddia ettiği akrabasını av tüfeğiyle öldüren kadın ile çiftlik sahibi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kendisini darbetmeye çalıştığını iddia ettiği akrabasını av tüfeğiyle öldüren kadın ile çiftlik sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince suç aleti silahla gözaltına alınan N.A. ve çalıştığı çiftliğin sahibi A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı N.A. ile A.T. hakimlikçe cezaevine gönderildi.

N.A'nın (31) Ataköy Mahallesi'nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde gelen ve aralarında kız isteme meselesinden husumet bulunan uzaktan akrabası M.A'nın (33) kendisine hayvan vermesini istediği ve olumsuz yanıt alınca kadını darbetmeye çalıştığı öne sürülmüştü. N.A'nın av tüfeğiyle 4 kez ateş ettiği M.A. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay