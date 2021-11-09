Son dakika haber: Kayseri'de kamyona çarpan kamyonetteki kız öldü, babası yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonetin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 58 HE 386 plakalı kamyonet, Kayseri-Sivas kara yolunun 59. kilometresinde R.Ö'nün kullandığı 38 F 1475 plakalı kamyona arkadan çaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü ile kızı K.Y, Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.Y. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberi Kaydet