Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu
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Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu

01.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:42

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 40 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 40 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Herdem Sokak'ta bulunan evde Ethem Adıyaman'ın gün boyunca odasından çıkmaması üzerine aile bireyleri şüphelenerek odaya girdi.

Bir çocuk babası Adıyaman'ı yatağında cansız şekilde bulan yakınları, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'ın, önceki gün sırtından kıl dönmesi nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu
Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu
Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu
Kocasinan'da bir kişi odasında ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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