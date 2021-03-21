Son dakika haber... Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor
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Son dakika haber... Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

21.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:43
Son dakika haber... Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi takımlarından Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nin futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin 7-18 Nisan 2021 tarihlerinde oynatılmasına karar vermesinin ardından Kars 36 Spor'da hazırlıklarına hız verdi.

2020-2021 futbol sezonunda Kars'ı Kağızman Gençler Birliği Spor il birlikte temsil edecek olan Yeşil Beyazlı ekip, hazırlıklarını Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekipte sporcuların istekli ve hırslı olmalarını teknik heyeti memnun ediyor.

Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda hazırlıklarını süreden yeşil beyazlı futbolcular, antrenmana ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik çalışması yaptı. Kaleciler ise ayrı çalışma yaptı.

"Başkan Yıldız destek istedi"

Öte yandan Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, 2020-2021 futbol sezonu öncesinde başta Vali Türker Öksüz olmak üzere Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç ile Karslı iş adamlarından destek istedi.

Başkan Muharrem Yıldız, Kars 36 Spor'un 3.Lige çıkması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.

Başkan Muharrem Yıldız, "Çok iyi bir takım kurduk, iyi takım kurmak fazla bir şey ifade etmiyor. Başarılı olmak için maddi destekte gerekiyor. Kars 36 Spor maddi ve manevi desteği aldığı takdirde inanıyorum ki hak ettiği 3. Ligde yerini alacaktır. Biz bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Buradan başta Kars'ı yönetenler olmak üzere herkesin Kars 36 Spor destek olması gerekiyor. Futbolun birleştirici gücünü göstererek 3. Ligde yerimizi almak istiyoruz" dedi. - KARS

Son dakika haber... Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor
Son dakika haber... Kars 36 Spor hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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