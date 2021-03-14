Son dakika haber | Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Karabük'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beşbinevler Mahallesi Kanyon Köprü üzerinde meydana geldi. S.D idaresindeki 78 SU 881 plakalı otomobil Safranbolu istikametine seyir halindeyken M.E idaresindeki 78 DG 097 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan M.E idaresindeki araç önce aydınlatma diğerine sonra Beşbinevler istikametine gitmekte olan 60 NG 001 plakalı araca sağ arka kısmıyla çarpması sonucu üç araçlı kaza meydana geldi.

Kazada sürücü S.D ile birlikte bulunan B.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücülere yapılan alkol kontrolünde 78 DG 097 plakalı aracın sürücüsü M.E.'nin 0.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı