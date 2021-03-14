Son dakika haber | Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

14.03.2021 23:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:44
Son dakika haber | Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Karabük'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Beşbinevler Mahallesi Kanyon Köprü üzerinde meydana geldi. S.D idaresindeki 78 SU 881 plakalı otomobil Safranbolu istikametine seyir halindeyken M.E idaresindeki 78 DG 097 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan M.E idaresindeki araç önce aydınlatma diğerine sonra Beşbinevler istikametine gitmekte olan 60 NG 001 plakalı araca sağ arka kısmıyla çarpması sonucu üç araçlı kaza meydana geldi.

Kazada sürücü S.D ile birlikte bulunan B.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücülere yapılan alkol kontrolünde 78 DG 097 plakalı aracın sürücüsü M.E.'nin 0.83 promil alkollü olduğu tespit edildi. - KARABÜK

Son dakika haber | Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber | Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Balcı Nükhet Duru Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Karabük'te 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 23:44:50. #1.16#
title