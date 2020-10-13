Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı
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Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı

13.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:40
Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı
Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı
Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı
Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı
Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı
Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı
Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı
Kanuni sondaj gemisinin bakım ve onarımı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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