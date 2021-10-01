Son dakika haber! Kamulaştırma kararı alınan Çorum genelevi yıkıldı - Haberler
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Son dakika haber! Kamulaştırma kararı alınan Çorum genelevi yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Kamulaştırma kararı alınan Çorum genelevi yıkıldı

Son dakika 3. sayfa haberi... Çorum Belediyesi, kentteki genelev için kamulaştırma kararı alındı.

ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi, kentteki genelev için kamulaştırma kararı alındı.

Alınan kamulaştırma kararın ardından boşaltılan genelevdeki 12 binadan 7'si bugün sabah saatlerinde yıkıldı. Belediye bağlı ekipler, çevik kuvvet eşliğinde sabah saatlerinde yıkılması gereken binaların bulunduğu bölgeye geldi. İş makineleri eşliğinde yıkımlar başlarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Güvenlik önlemleri altında genelev içerisinde bulunan 7 binanın yıkımı gerçekleştirildi. - ÇORUM

Son dakika haber! Kamulaştırma kararı alınan Çorum genelevi yıkıldı

Son dakika haber! Kamulaştırma kararı alınan Çorum genelevi yıkıldı

Son dakika haber! Kamulaştırma kararı alınan Çorum genelevi yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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