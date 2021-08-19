Jose Mourinho: "Kazandığımız için mutluyuz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jose Mourinho: "Kazandığımız için mutluyuz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından, çok kaliteli bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından, çok kaliteli bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Trabzonspor karşısında 2-1 galip gelerek rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj yakalayan Roma, İtalya'ya moralli dönüyor. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Rakibe göre hazırlandık. İlk yarı rakibi anlamaya çalıştık, rakip de bizi anlamaya çalıştı. İlk yarı birkaç gol pozisyonu bulduk ama başaramadık. Amacımız 4'lü defans oynamaktı ama 3'lüye de döndük. Rakip çok iyiydi. Fizik ve temposu güçlü bir takım. Tecrübeliler, çok çalıştıkları belli. Genel olarak çok iyilerdi. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Mourinho, Trabzonspor taraftarlarının da mükemmel bulduğunu ifade ederek, "Bu tip ambiansları özlemiştik. Gelecek hafta Roma'da taraftarımızla buluşacağız. Umarım önümüzdeki hafta her şey onlar için iyi olur kazanan biz oluruz" diye konuştu.

(Gökmen Şahin/İHA)

Jose Mourinho: 'Kazandığımız için mutluyuz'
Jose Mourinho: 'Kazandığımız için mutluyuz'
Jose Mourinho: 'Kazandığımız için mutluyuz'
Jose Mourinho: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Hamid Karzai Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Kibariye Hande Yener Işın Karaca
Spor Ali Koç Gervinho Burak Yılmaz Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Jose Mourinho: "Kazandığımız için mutluyuz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.08.2021 23:38:52. #1.13#

title