Son dakika haber! İzmir'de şüpheli ölüm
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Son dakika haber! İzmir'de şüpheli ölüm

29.11.2020 00:03 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:06
Son dakika haber! İzmir'de şüpheli ölüm

Son dakika habere göre İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Gazi Osmanpaşa Mahallesi 5416 Sokak'ta yaşayan Erdoğan Topçu'dan (60) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Topçu'nun yakını ile eve girdi.

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Topçu, evde yüz üstü ve hareketsiz yatar şekilde bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Topçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada çok sayıda boş alkol şişesi bulundu.

Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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