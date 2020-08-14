Son dakika haber | İvrindi'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
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Son dakika haber | İvrindi'de jandarmadan tarihi eser operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in İvrindi ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin liraya satmaya kalkan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Son dakika haber | İvrindi'de jandarmadan tarihi eser operasyonu
14.08.2020 08:50 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:16

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin liraya satmaya kalkan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli şahsın ev ve aracında yapılan aramalarda tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve Tarihi Eser Kaçakçılığı suçuna yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde H.K. isimli şahsın elinde bulunan 5 adet Tarihi Eseri 500 bin TL karşılığında satmaya çalıştığı bilgisinin alınması üzerine, şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo, 2 adet bronz heykel, 2 adet bronz kap ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulup, şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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