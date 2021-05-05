Son dakika haber... İsrail Başbakanı Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İsrail Başbakanı Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı

Son dakika haber... İsrail Başbakanı Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için koalisyon hükümetini kurmakta başarısız oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için koalisyon hükümetini kurmakta başarısız oldu.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurmak için verdiği 28 günlük yasal süre, gece yarısında sona erdi.

Koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, görevi Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade etti.

Rivlin, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Netanyahu'nun, koalisyon hükümeti kuramadığı konusunda kendisini gece yarısından önce bilgilendirdiğini belirtti.

Rivlin'in adımı merak ediliyor

Cumhurbaşkanı Rivlin'in, koalisyonu kurma görevi için yeni bir isim mi belirleyeceği yoksa söz konusu görevi meclise mi göndereceği henüz bilinmiyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Rivlin'in koalisyonu kurma görevini Netanyahu'nun rakibi ve Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi Lideri Yair Lapid veya Yamina Partisi Lideri Naftali Bennett'e verebileceği dile getiriliyor.

Lapid veya Bennett görevlendirilse de her iki ismin de koalisyonu kurmak için yeterli desteği bulmakta oldukça zorlanacağı ifade ediliyor.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir parti, hükümeti kurmak için gerekli Meclis salt çoğunluğu olan 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Netanyahu ve ona destek vereceklerini açıklayan partiler 52, Netanyahu karşıtı blok ise 57 milletvekilinde kalmıştı.

Mecliste 7 sandalyesi bulunan Bennett'in partisi Yamina ile 4 milletvekiline sahip Ortak Arap Listesi her iki blokun da kesin olarak içinde yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN BİN ABDÜLAZİZ İLE GÖRÜŞTÜ
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Ebru Yaşar Feyza Aktan
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İsrail Başbakanı Netanyahu koalisyon hükümetini kuramadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 01:20:05. #1.14#

title