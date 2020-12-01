Son dakika haber... Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: (IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı.
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Son dakika haber... Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: (IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı.

01.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:52
Son dakika haber... Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: (IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı.

Son dakika haberleri: Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: (IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: (IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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