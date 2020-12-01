Son dakika haber... Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: (IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı.
01.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:52
Son dakika haberleri: Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: (IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı: (IKBY ile varılan anlaşma gereği) Güvenlik güçleri, Sincar'ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp