Son dakika haber... Hollanda'da Kovid-19 tedbirleri artırılıyor

Gelen son dakika haberine göre Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirlere rağmen vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi yeni tedbir açıkladı.

Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında alınan tedbirlere rağmen vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlaması ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi yeni tedbir açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Sağlık Bakanı Hugo de Jonge'nin düzenlediği basın toplantısında, "Salgın İdare Heyeti"nin tavsiyeleri üzerine hükümetin akşam 20.30'dan başlayarak sabah 04.30'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması getiren bir yasa tasarısını Parlamentoya sunduğu bildirildi.

Parlamentonun yarınki toplantısında görüşülecek öneri kabul edilirse 22 Ocak Cuma gününden itibaren yürürlüğe girecek sokağa çıkma kısıtlaması 10 Şubat'a kadar sürecek.

Yasak saatlerinde işe gidenler ve yemek dağıtımı yapanların iş yerlerinden alacakları çalışma belgeleriyle sokağa çıkabilecekleri bildirildi.

Hastalık, acil durum, adli işlemler ve evcil hayvan gezdirme gibi nedenlerle sokağa çıkanlar yasaktan muaf olacak.

Yasağı ihlal edenlere 95 avro idari para cezası uygulanacak.

Herkesi kısıtlamalara uymaya davet eden Rutte, sokağa çıkma yasağı uygulanan Avrupa ülkelerinde bunun olumlu sonuçlarının görüldüğünü belirtti.

Seyahat kısıtlamaları

Parlamentoda görüşülecek tasarıya göre Hollanda, İngiltere ile hava ve deniz yolu, Güney Afrika ve tüm Güney Amerika ülkeleriyle hava yolu ulaşımını 23 Ocak Cumartesi gece yarısından itibaren durdurulacak.

Yeni düzenlemeyle hava yoluyla seyahat edenlerin zorunlu karantinaya gireceği ve karantinada olup olmadıklarının kontrol edileceği aktarıldı.

İngiltere'de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türü sebebiyle tedbirlerde sıkılaşma kararı aldıklarını belirten Başbakan Rutte, "Herkes üçüncü dalgaya karşı uyarıyor, bunu ciddiye almalıyız." dedi.

Mevcut tedbirlerin daha hızlı yayılan yeni türle başa çıkmak için yeterli olmadığını dile getiren Bakan de Jonge, "İngiltere ve İrlanda'da işlerin birdenbire nasıl kötüleştiğini gördük." dedi.

Diğer tedbirler

Hükümetin aldığı diğer tedbirlere göre 25 Ocak Pazartesi gününden itibaren cenaze törenlerine katılabilecek kişi sayısı 100'den 50'ye indirildi.

Daha önce ev ziyaretlerinde 13 yaşından büyük sadece 2 kişi ağırlanabilirken, yarından itibaren 13 yaşından büyük sadece bir kişi misafirliğe kabul edilebilecek.

Ülkede 25 Ocak'tan itibaren ilkokulların ve çocuk kreşlerinin açılması planlanmışken bu tarih 9 Şubat'a ertelendi.

Günlük vaka sayılarının 5 bin civarında seyrettiği Hollanda'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 13 bini geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger