Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 581 ölüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 581 ölüm

27.11.2020 22:32 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:36
Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 581 ölüm

Son dakika dünya haberi: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 459 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 581 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 459 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 581 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 196 bin 119'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 459 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 196 bin 119'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 159 bin 915 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 581 daha artarak 51 bin 914 olduğu aktarıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Savaş çıkaracak sözler! Netanyahu'dan Orta Doğu'yu sarsan suikastle ilgili bomba itiraf
Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael'den salondakileri şoke eden savunma
Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael'den salondakileri şoke eden savunma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Son dakika haber: Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi
Son dakika haber: Sudan eski Başbakanı Sadık el-Mehdi koronavirüse yenildi
Son dakika haberleri | Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyledi
Son dakika haberleri | Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı yaptırmayacağını söyledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç İlham Aliyev Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kasım Adana Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 581 ölüm - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 22:38:32. #1.14#
title