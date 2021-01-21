Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası

21.01.2021 22:36 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:40
Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 346 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 346 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 987 bin 965'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 848 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 987 bin 965'e ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 214 bin 538 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 71 bin 998 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Altay Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Şener Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Rusya Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 22:40:29. #1.14#
title