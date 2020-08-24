Son dakika haber | Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Son dakika ekonomi haberi: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı. Bölgede fasulyenin toptan fiyatı 2,5-3,5 TL arasında alıcı buluyor.

Şuhut'ta fasulye üreticisi geçtiğimiz haftalarda fiyatların düşüklüğünden dolayı dert yakınırken, bu günlerde ise fiyatların yükselişe geçmesi ile rahat bir nefes almaya başladı. İlçede bu yıl 2 bin 625 dekar alanda ekimi yapılan fasulyeyi zor şartlar altında yetiştirip tarladan pazara getiren üreticiler kilosu 2,5 ile 3,5 lira arasında değişen fiyatların kendilerine rahat bir nefes aldırdığını ifade ettiler.

Fasulye üreticisi Mehmet Ali Resuloğlu, fasulye piyasasının ilçede iyiye gittiğini ve satış rakamlarının kendilerini mutlu etmeye başladığını kaydetti. Resuloğlu, "İnsanların yüzü gülüyor. Biraz esnaf sıkıntıda ama köylü hali elhamdülillah köylünün yüzü gülüyor. Bu sene zarar yok mallar satılıyor, hareket var. Tabii ki büyükşehirlerde Korona virüsten (Covit-19) dolayı insanlar boşaldı. Satışlarda sıkıntımız var, ama rakam yüksek köylünün tebessümü var fiyatlardan memnun. Daha iyi olur inşallah hem esnafa hem köylüye hem de tüccara daha iyi olur daha iyiye gidecek inşallah. Nasip olursa ilerki haftalarda fiyatların daha yüksek olacağını esnaf arkadaşlarımız tüccar arkadaşlarımız dile getiriyor" dedi.

Topladığının ürününün kilogram fiyatını 2,5 TL'den satan Veli Turhan ise, "Fasulye pazarında Allah'a şükür para kazanıyoruz. Bu hafta fasulyeyi 2,5 liradan verdik. Buradan ekmek yiyoruz kazanıyoruz şuanda. Fasulye ile ilgili hiç bir sorunum yok" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA