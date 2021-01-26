Eyüpsultan'da dehşet: anne ve ağabeyini ellerini bağladıktan sonra öldürdü
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Eyüpsultan'da dehşet: anne ve ağabeyini ellerini bağladıktan sonra öldürdü

26.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:19
Eyüpsultan'da dehşet: anne ve ağabeyini ellerini bağladıktan sonra öldürdü

Eyüpsultan'da bir kişi anne ve ağabeyinin ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Eyüpsultan'da bir kişi anne ve ağabeyinin ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

Olay Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Uğur Biroğlu, ağabeyi Mesut Biroğlu (50) ve annesi Şükran Biroğlu (70) 'nun ellerini bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Uğur Biroğlu,  bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polisler saldırganı gözaltına aldı.Yapılan incelemenin ardından anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan Şükran Biroğlu'nun 2 yıl önce bir yemek programına katılarak birinci olduğu belirtildi.


- İstanbul
Eyüpsultan'da dehşet: anne ve ağabeyini ellerini bağladıktan sonra öldürdü
Eyüpsultan'da dehşet: anne ve ağabeyini ellerini bağladıktan sonra öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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