Son dakika haber: Erzurum'da 50 kaçak yapı belediye ekiplerince yıkıldı Son dakika haberi: Erzurum'un Aziziye ilçesinde izinsiz yapılan garaj ve depoların da aralarında bulunduğu 50 yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde izinsiz yapılan garaj ve depoların da aralarında bulunduğu 50 yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçede izinsiz yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, aralarında kanatlı hayvan kulübesi, garaj ve depoların da bulunduğu 50 kaçak yapı belirledi.

Çoğunluğu Ilıca Mahallesi'nde bulunan yapılar, Fen İşleri Müdürlüğü görevlilerince iş makinesi desteğinde yıkılıp hafriyatı kaldırıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçenin görünümünü olumsuz etkileyen bu tür kaçak yapıların kaldırılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Orhan, "Yaptığımız hizmetler kadar yaşadığımız bölgenin görünümüne de özen göstermek zorundayız. Hukuk dışı, izinsiz yapılara asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda yaptırımlarımız devam edecek. Hijyen koşullarına muhalefet eden baraka yapılarının önce uyarı, sonrasında cebren yıktırılması suretiyle ekiplerimiz çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA