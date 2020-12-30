Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

30.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:58
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0738540,40
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1436300,06
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0279500,05
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7617030,05
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0297540,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,7702290,50
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,3019190,49
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,2329450,43
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3767300,32
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,2434910,17
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,7604762,17
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,6044482,10
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1255951,91
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF46,3005161,88
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0899701,83
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4104611,08
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0265520,93
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,1915690,91
Tacirler Portföy Değ. Fon4,2685060,89
HSBC Portföy Değ. Fon137,8374720,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9057761,39
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0844180,67
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5063410,46
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0206400,16
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,3200570,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0100220,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0479300,05
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6999570,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9151700,05
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0651210,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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