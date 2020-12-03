Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı
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Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı

03.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:44

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ehliyetine bir süre önce el konulan sürücü, minibüsüyle sivil polis aracına çarpınca yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ehliyetine bir süre önce el konulan sürücü, minibüsüyle sivil polis aracına çarpınca yakalandı.

R.A'nın kullandığı 20 AEJ 535 plakalı minibüs, Bozburun Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büroda görevli İbrahim Ç. idaresindeki 20 ABN 762 plakalı sivil ekip aracına çarptı.

Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Alkollü olduğu ve bir süre önce de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlenen sürücü, polislerden özür dileyerek pişmanlığını dile getirdi.

Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı
Ehliyetine el konulan sürücü minibüsüyle polis aracına çarpınca yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 18:44:10. #1.15#
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