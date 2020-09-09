Son dakika haber: Dövizin yükselişine ilginç tepki...Doların turşusunu kurdu
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Son dakika haber: Dövizin yükselişine ilginç tepki...Doların turşusunu kurdu

Gelen son dakika haberlerine göre Dövizin yükselişine ilginç tepki...Doların turşusunu kurdu Para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde artan döviz kuruna tepki olarak doların turşusunu kurdu.

09.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:20

Dövizin yükselişine ilginç tepki...Doların turşusunu kurdu

GAZİANTEP - Para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde artan döviz kuruna tepki olarak doların turşusunu kurdu. Vatandaşlara esprili bir şekilde çağrıda bulunan Kaplan, " Benim gibi turşusunu kurmayın, dolarlarınızı bozdurun" dedi.

Gaziantep'te para koleksiyonu sahibi Esat Kaplan, döviz kuruna çok ilginç bir tepki gösterdi. Dolarların turşusunu kuran Kaplan, dövizin ülke ekonomisine zarar verdiğini ve vatandaşların döviz yerine TL'ye yönelmesi gerektiğini vurguladı.

"Tepki olsun diye doların turşusunu kurdum"

Doların ülke ekonomisine zarar verdiğini ve turşusunu kurarak tepki gösterdiğini belirten Esat Kaplan, "Şu anda dolar, euro gibi diğer para birimleri ülke ekonomimize aşırı derecede zarar veriyor. Biz de dedik ki dolara tepki göstermek için dolarlarınızı elden çıkarmanızı turşusunu mu kuracaksınız tabiri ile buradan söylüyoruz. Doların aslında bir kağıt parçası olduğunu ve ülkeye zarar verdiğini anlatıyoruz. Yani elinizdeki dolar, avro, altın gibi şeyleri biran önce ülke ekonomisine katkı sağlamak için en azından merkez bankamıza yatırın. Yastık altında durdurarak kendi ülkemize, kendi torunlarımıza zarar veriyoruz. Biz biran önce elden çıkartmalıyız. En azından bankada tutmalıyız ki bankalarımız güçlü dursun. O yüzden dolara ve avroya tepki gösteriyoruz" dedi.

"Para turşusunu görenler şaşırıyor"

Para turşusunu gören insanların hayret içerisinde kaldığını ifade eden Kaplan, "Paranın turşusunu görenler önce şaşırıyor. Sonra bir kahkaha atıyorlar. Onlara dolarınızı bozdurun turşusunu mu kuracaksınız diyoruz" ifadelerini kullandı.

Esat Kaplan'ın koleksiyonunda yüzlerce ülkeye ait yaklaşık 4 ton para bulunuyor.

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Son dakika haber: Dövizin yükselişine ilginç tepki...Doların turşusunu kurdu

Kaynak: İHA

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