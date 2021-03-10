Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakanı Saner'e geçmiş olsun telefonu
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakanı Saner'e geçmiş olsun telefonu

10.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:14
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC Başbakanı Saner'e geçmiş olsun telefonu

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anjiyo olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anjiyo olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Oktay, göğüste baskı şikayetiyle hastaneye giden ve sonrasında anjiyo olan KKTC Başbakanı Saner'e tüm Türkiye adına geçmiş olsun dedi.

Oktay, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Saner'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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