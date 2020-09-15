Son dakika haber... Çorum'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber... Çorum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un İskilip ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Son dakika haber... Çorum'daki orman yangını kontrol altına alındı
15.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:26

Çorum'un İskilip ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, yangında can ve mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

"Yangın sonucu 60-80 hektar arası karaçam ormanı zarar görerek yer yer tahrip olmuştur." ifadesini kullanan Çiftçi, yangına 38 arazöz, 10 su tankeri, 2 iş makinesi ve 120 personelle müdahale edildiğini aktardı.

Vali Çiftçi, 24 saat süren çalışmayla yangının kontrol altına alındığını, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlimiz İskilip ilçesi Aşağışeyhler köyü civarında çıkan yangına İskilip Orman Şefliği ekiplerimiz derhal tüm imkanlarıyla müdahale ederek yerleşim birimlerine sıçramasına engel olmuşlar ve çok şükür herhangi can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Yöre halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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