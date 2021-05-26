Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor
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Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor

Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda 10 yıl sonra şeker pancarı heyecanı yaşanıyor.

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Çarşamba Ovası'nda 10 yıl sonra şeker pancarı heyecanı yaşanıyor. Yeşilırmak Nehri'nin bereketlendirdiği ovada bu yıl bin dekar alanda şeker pancarı ekildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan şeker fabrikası 10 yıl önce faaliyetini durdurmuştu. Üreticiler de şeker pancarı üretimini bırakmıştı. 10 yıl aranın ardından fabrikanın geçen yıl yeniden üretime başlayacağını açıklaması, çiftçiler tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Çarşamba Şeker Fabrikası, çiftçileri şeker pancarı üretimine teşvik etmek amacıyla üretim maliyetlerini karşıladı. Ovada bu sene bin dekarlık bir alanda ekim yapıldı. Mart ayında ekilen şeker pancarı, havanın yağışlı gitmesi nedeniyle şimdiden üreticinin yüzünü güldürdü. Eylül ve ekim aylarında hasadı yapılacak pancardan dekar başına ortalama 10 ton ürün bekleniyor.

"Fabrikamızın kapanması bizim bu bölge için bir yıkım oldu"

80 dönümlük bir alanda şeker pancarı ekimi yapan üretici İbrahim Sezgin, "Bu sene şeker pancarı çalışmamız oldu. Fabrikanın çalışması için yardımcı olmamız gerekiyor. Şu ana kadar üretimimiz gayet yerinde. 80 dönümlük bir arazide ekim yaptım. Desteklemelerini fabrika verdi. Şu ana kadar cebimizden bir lira dahi çıkmadı. İnşallah bundan sonra da üretime devam edeceğiz. Bölgenin yeniden şeker fabrikasına kavuşması için şeker pancarının üretilmesi gerekiyor. Bu sene epey bir ürün alacağımızı düşünüyorum. Biz bundan 15 yıl önce yine üretiyorduk. Fabrikamız faaliyetteydi. Fabrikamızın kapanması bizim bu bölge için bir yıkım oldu. Şu anda 80 dönüm bir arazimize şeker pancarı ektik ve 800 ton kadar bir ürün beklentimiz var" dedi.

"Bu yıl dekar başı 10 ton ortalama bekleniyor"

Fabrikanın açılma durumu ve şeker pancarının Çarşamba'da ekilme durumu ile ilgili bilgi veren Şeker-İş Sendikası Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe ise "Ovada 10 yıl şeker pancarı ekilmedi. Çiftçiler yeniden pancar ekimine başladı. Geçen sene fabrikamız pandemiden dolayı üretim yapamadı. Revizyon işleri yetişemedi. Pancarımızı Kastamonu Şeker Fabrikası'na gitti. Fabrikamızın bu yıl açılacak olmasından dolayı bazı çiftçilerimiz üretime devam etti. Bu yıl özellikle yağmurların iyi gitmesi, hava şartlarının olumlu olması, pancar tohumunun bölgeye uygun seçilmesi, ziraat servisimizin su deposu yanında olması, bu yılki pancarımızın çok güzel olduğunu gösteriyor. Bu yıl dekar başı 10 ton ürün bekleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu yıl taban fiyatında iyi bir rakam açıklanırsa, fabrikamız da bu sene güzel bir şekilde çalıştırılsa, üretime alırsak, önümüzdeki sene pancarımızın çok daha artacağına inanıyoruz. Çiftçimiz mevcut durumdan gayet memnun" diye konuştu. - SAMSUN

Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor
Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor
Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor
Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor
Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor
Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor
Son dakika haber... Çarşamba Ovası'nın şekeri yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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