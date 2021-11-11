Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor

Eyt'lilerle ilgili son günlerde üst üste çıkan haberler in ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, basın açıklaması yayınladı.

"EYT İLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler e ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve EYT ile ilgili maliyet çalışması yapıldığını açıklamıştı. Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik olarak mevcut kademeli geçişten daha erken yaşta emekli olunması şeklindeki bir çalışma olduğunun hatırlatılması üzerine, "(Düzenlemeye konu olacak yaş grubu konusunda) Şu anda herhangi bir şeyi tartışmıyorum. Çalışmamız bütün bu konularla ilgili. Ayrıntılı bir açıklama yaparız. Bütün bu konular gündemimizde. Henüz bakanlık bünyesinde ilgili maliyetleri ve kapsamları çalışıyoruz. Bunlar bitince ilgili bakanlıklar ve sendikalarla paylaşacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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