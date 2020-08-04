Son dakika haber... Bursa'ya 1 milyar 686 milyon liralık destek Bir son dakika haberine göre Koronavirüs salgını sürecinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Bursa'ya 1 milyar 686 milyon TL destek sağlandı.

Koronavirüs salgını sürecinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Bursa'ya 1 milyar 686 milyon TL destek sağlandı.

Pandemi sürecinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Türkiye genelinde yaklaşık 30 milyar TL destek sağlandı. Bursa'ya sağlanan desteğe ilişkin rakamları ise AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman sosyal medya hesabından paylaştı.

Salman'ın yaptığı paylaşıma göre, Bursa'ya Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 1 milyar 686 milyon TL destek verildi. Ayhan Salman yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen #SosyalKorumaKalkanı destekleri kapsamında ülkemize yaklaşık 30 milyar Bursa'mıza da 1 milyar 686 milyon lira destek sağlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA