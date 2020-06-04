Son dakika haber! British Council IELTS testlerine yeniden başladı Son dakika ekonomi haberi: British Council, IELTS testlerine İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden başladı.

British Council, IELTS testlerine İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden başladı.

British Council'dan yapılan açıklamada, "İş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı IELTS'in yeni oturumları, hijyen o¨nlemlerine azami dikkat go¨sterilerek ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨meti'nin son du¨zenlemeleri rehberligˆinde yürütülüyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Düzenli olarak dezenfekte edilen sınav alanlarının yanı sıra maske ve eldiven kullanımı ile ilgili yönlendirmeler ve sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde masaların iki metre aralıklı yerleştirilmesi de alınan önlemler arasında yer alıyor."2-30 Haziran tarihleri arasında, dokuz hafta boyunca haftada iki kez planlanan IELTS'e hazırlık web seminerleri, adayların teste hazırlığına destek sağlamak amacıyla oluşturuldu. "60 dakika süren web seminerleri, IELTS testinde adayları nelerin beklediğini anlamaya yardımcı olmakla beraber, Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümleri ile ilgili tüm soruları da yanıtlamayı amaçlıyor."Teste hazırlık için sunulan ücretsiz destek malzemeleri, teste girmeden önce hazırlığınızı pekiştirmek için fayda sağlıyor. Web seminerlerinin yanı sıra British Council'ın, uzaktan ve çevrimiçi IELTS eğitimi için sağladığı çok çeşitli öğrenme kaynakları şunları içeriyor: "Road to IELTS: 100 interaktif etkinlik, videolar, uygulamalar ve dört becerinin her biri için iki uygulama testi içeren çevrimiçi hazırlık kursudur.IELTS WordReady - çevrimiçi kelime pratiğiÇevrimiçi alıştırma soruları ve materyalleriÜcretsiz IELTS hazırlık materyalleriIELTS hazırlık mobil uygulaması

Ücretsiz IELTS hazırlık web seminerleri"

Kaynak: DHA