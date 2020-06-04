HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber! British Council IELTS testlerine yeniden başladı

Son dakika ekonomi haberi: British Council, IELTS testlerine İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden başladı.

Son dakika haber! British Council IELTS testlerine yeniden başladı
04.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:22

British Council, IELTS testlerine İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden başladı.

British Council'dan yapılan açıklamada, "İş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen İngilizce dil yeterliliği sınavı IELTS'in yeni oturumları, hijyen o¨nlemlerine azami dikkat go¨sterilerek ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨meti'nin son du¨zenlemeleri rehberligˆinde yürütülüyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Düzenli olarak dezenfekte edilen sınav alanlarının yanı sıra maske ve eldiven kullanımı ile ilgili yönlendirmeler ve sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde masaların iki metre aralıklı yerleştirilmesi de alınan önlemler arasında yer alıyor."2-30 Haziran tarihleri arasında, dokuz hafta boyunca haftada iki kez planlanan IELTS'e hazırlık web seminerleri, adayların teste hazırlığına destek sağlamak amacıyla oluşturuldu. "60 dakika süren web seminerleri, IELTS testinde adayları nelerin beklediğini anlamaya yardımcı olmakla beraber, Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma bölümleri ile ilgili tüm soruları da yanıtlamayı amaçlıyor."Teste hazırlık için sunulan ücretsiz destek malzemeleri, teste girmeden önce hazırlığınızı pekiştirmek için fayda sağlıyor. Web seminerlerinin yanı sıra British Council'ın, uzaktan ve çevrimiçi IELTS eğitimi için sağladığı çok çeşitli öğrenme kaynakları şunları içeriyor: "Road to IELTS: 100 interaktif etkinlik, videolar, uygulamalar ve dört becerinin her biri için iki uygulama testi içeren çevrimiçi hazırlık kursudur.IELTS WordReady - çevrimiçi kelime pratiğiÇevrimiçi alıştırma soruları ve materyalleriÜcretsiz IELTS hazırlık materyalleriIELTS hazırlık mobil uygulaması

Ücretsiz IELTS hazırlık web seminerleri"


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Ekonomi
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor Ekonomi
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Ekonomi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak Ekonomi
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Ali Babacan Donald Trump Fahrettin Koca Hasan Polatkan
Magazin Müge Anlı Tilbe Saran İrem Derici Haldun Dormen
Spor Jose Sosa Mete Gazoz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haber! British Council IELTS testlerine yeniden başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:26:00. #1.14#
title