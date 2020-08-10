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Son dakika haber... Borsada endekslerin değişimi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.426 5,54
BIST SINAİ 1.510 1,95
BIST GIDA, İÇECEK 1.498 2,79
BIST TEKSTIL, DERİ 580 0,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Son dakika haber... Borsada endekslerin değişimi
10.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.426 5,54
BIST SINAİ 1.510 1,95
BIST GIDA, İÇECEK 1.498 2,79
BIST TEKSTIL, DERİ 580 0,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.105 2,38
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.178 0,74
BIST TAŞ, TOPRAK 1.169 3,40
BIST METAL ANA 2.489 2,63
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.056 3,10
BIST MADENCİLİK 1.284 -1,31
BIST HİZMETLER 968 2,13
BIST ELEKTRİK 59 1,92
BIST ULAŞTIRMA 1.243 -1,47
BIST TURİZM 180 2,32
BIST TİCARET 3.088 4,37
BIST İLETİŞİM 374 0,22
BIST SPOR 579 4,39
BIST İNŞAAT 1.209 0,58
BIST MALİ 1.100 -0,09
BIST BANKA 1.073 0,12
BIST SİGORTA 4.897 -0,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 863 -0,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 902 -0,35
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 501 0,02
BIST TEKNOLOJİ 1.664 5,08
BIST BİLİŞİM 506 0,09
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 973 -2,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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