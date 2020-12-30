Borsada en çok değer kazanan hisseler
30.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:55
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|613,10
|557,40
|9,99
|Çelebi
|175,50
|159,60
|9,96
|Gübre Fabrikaları
|84,05
|76,45
|9,94
|Hektaş
|19,90
|18,20
|9,34
|Bursa Çimento
|12,06
|11,19
|7,77
|Tat Gıda
|11,80
|11,08
|6,50
|Coca Cola İçecek
|66,25
|62,50
|6,00
|Gözde Girişim
|8,09
|7,65
|5,75
|Netaş Telekomünikasyon
|27,82
|26,56
|4,74
|Akbank
|6,90
|6,62
|4,23
|Halkbank
|5,63
|5,42
|3,87
|Oyak Çimento
|8,79
|8,47
|3,78
|Garanti Bankası
|10,37
|10,02
|3,49
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,82
|17,27
|3,18
|ASELSAN
|18,44
|17,90
|3,02
|Otokar
|332,50
|322,80
|3,00
|Vakıflar Bankası
|4,76
|4,65
|2,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,84
|44,82
|2,28
|Odaş Elektrik
|3,93
|3,85
|2,08
|GSD Holding
|2,51
|2,46
|2,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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