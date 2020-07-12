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Son dakika haber! Boluspor - Akhisarspor maçının ardından

Son dakika haberine göre - Boluspor - Akhisarspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Artık iş son haftaya taşındı" Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: "Allah'tan Osmanlıspor kaybetti, Boluspor çok sevdiğimiz bir camia" "Cetvele bakıldığında hala çıkma şansımız var" "Zor haftayı geride...

12.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:45

- Boluspor - Akhisarspor maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül:

"Artık iş son haftaya taşındı"

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural:

"Allah'tan Osmanlıspor kaybetti, Boluspor çok sevdiğimiz bir camia"

"Cetvele bakıldığında hala çıkma şansımız var"

"Zor haftayı geride bıraktık"

BOLU - TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Duran toptan erken bir gol yedik. Onun dışında oyunun genelde oynayan tarafı bizdik. Özellikle ilk yarı çok iyi mücadele gösterdik. Pozisyonlarımız var. Ceza sahasına girmekte sorun yaşamadık ama pozisyon sonuçlandırmakta sıkıntımız oldu. Sonuç olarak 1-0 yenildik. Ancak 3 puanlık fark devam ediyor. Bu 3 puanlık fark bizim daha önce aldığımız ciddi galibiyetlerden, deplasmanlardan yenilmeden gelmemizden kaynaklı. Orada kazandığımız krediyi burada tükettik. Artık iş son haftaya taşındı. Son hafta inşallah Eskişehir'den istediğimiz sonucu alarak ligde kalma hedefine ulaşacağız" dedi.

Akhisarspor cephesi

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, Boluspor'un sevdiği bir camia olduğunu belirterek, "Maç öncesinde iki taraf da çok gergin, çok stresliydi. Necip başkanın otelinde konakladık. Kendi aramızda sohbet ettik. İkimiz de maalesef yenmek zorunda olduğumuz bir maç oynadık. Allah'tan Osmanlıspor kaybetti. Yoksa hakikaten insan üzülüyor. Boluspor çok sevdiğimiz bir camia. Onun ligde kalmasına mutlu olduk. Tabii ki diğerleri de bizim dostumuz. Sonuç olarak böyle bir atmosferde oynanan bir maç oldu. Rakiplere bakarak bin bir tane hesap içerisinde, çok şükür maç bittiğinde 2 rakibimiz kazanmış, Bursaspor puan kaybetmiş. Dolayısıyla üstüne çıkmış olduk. Arka tarafta da Altay'ın kaybetmesi, Karagümrük'ün yenilmesi. Onların da puan olarak önüne geçmiş olduk. Yani play-off konusu kapanmış oldu" dedi.

"Kimseye eşimiz, dostumuz diye bakmadan oynuyoruz"

Takımlardan rakipleriyle empati yapmalarını isteyen Vural, "Bizim de kendimize göre rakipleri çok iyi analiz ettiğimiz için play-offa kalırsak kimle eşleşelim, kimle teknik anlamda yarışmamız mümkün olur hesapları yapılmıyor değil. Bunlar matematik meselesi ama kazanırsak eğer rakiplerimizin de bu durumda bitirdiği cetvele bakıldığında hala çıkma şansımız var. Üstümüzdeki Erzurum'dan 2 puan, Adana Demirspor'dan 1 puan gerideyiz. Son maçı İstanbulspor iki haftadan beri çok iyi oynuyor ve kazanıyor. Küme düşecek bir takıma göre hiç gevşemeden oynadı. Allah razı olsun onlardan. Şimdi de Adana Demirspor'a gidecekler. Gönül istiyor ki; sonuna kadar hepimiz rakiplerimizi düşünerek, kendimize empati yaparak oynamamızda fayda var. Yukarıda Allah var. Onun adaleti var. Benim bütün takımlardan ricam bu. Kendimiz de bu pozisyonda olduğumuz için değil. Boluspor bizim çok yakın dostumuz. Burada hangimiz ne sonuç istersek oynayabilir. Futbolda her şey var. Buna rağmen eşimiz, dostumuz diye kimseye bakmadan oyun oynuyoruz" şeklinde konuştu.

"Arka arkaya 4 maç kazanan birisiyim"

Oyuncuların iyi bir 3 aylık dönem geçirdiklerini söyleyen Vural, "1 seneyi geçti top oynuyoruz. Araya 3 aylık ara girdi. Mayısta bitmesi gereken lig 2 ay daha uzadı. Hemen hemen 14 aydan beri hem fiziksel hem de ruhsal hep beraber çok yorulduk. Ben Altay maçından sonra 4 arka arkaya 4 maç kazanan birisiyim. Keşke Altay maçında da başında olabilseydim de takıma bir katkı olsaydı. Ciğeri yanıyor insanın ama nasip her şey. Zor haftayı geride bıraktık. Oyuncularımıza izin verdik. Bu maçta iki önemli oyuncum kart cezalısı oldu. Her maçta böyle. Bu hafta 4 tane, ondan önceki hafta 7 tane, daha evvel 8 tane oyuncum yoktu. Pandemi dönemi 9 oyuncu yoktu. Hiç kimseye eksiğiz, eyvah ne olacak diye bağırmadık. Çünkü takımın bütün oyuncuları hazır. Öyle bir 3 aylık dönem geçirdik ki tabanca gibi oldular. Kim oynamazsa onun yerine aynı görevi yapan, takım oyunu oynayan bir takımız. Çocukları yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Boluspor - Akhisarspor maçının ardından

Kaynak: İHA

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