KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bölümlerini birincilikle bitiren öğrenciler, düzenlenen mezuniyet töreninde geleceğe mesaj bıraktı. Beton ve çelikten hazırlanan 'geleceğe mesaj' sütununun içine öğrencilerin bıraktığı mesaj ve objeler, 2046 yılında açılacak. Bazı öğrenciler, kendisine yazdığı mektubu koyarken, bazıları da kredi kartı ve para koydu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda okuduğu bölümü birincilikle tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende bölüm birincileri, beton ve çelikten hazırlanan 'geleceğe mesaj kapsülü'ne mesaj ve objeler bıraktı. Mesaj kapsülünden çıkarılacaklar, 2046 yılında üniversitenin müzesinde sergilenecek.

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