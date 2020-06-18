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Son dakika haber... Besni'deki sanayicilerin 'ucuz enerji' talebi

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 'ucuz elektrik' konusunda talepte bulunuyor.

Son dakika haber... Besni'deki sanayicilerin 'ucuz enerji' talebi
18.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:30

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 'ucuz elektrik' konusunda talepte bulunuyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişip büyüyebilmesi için hayati öneme sahip ucuz elektrik için Besni'de ki sivil toplum örgütleri trafo merkezi kurulması istiyor. Sivil toplum örgütü temsilcileri adına açıklama yapan Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, "Besni'mizin gelişmesini ve istihdam sorununun önüne geçmek istiyorsak OSB'ye yatırımcıyı ve yatırımcıları çekmeliyiz. Son zamanlarda yapılan yatırımlarla OSB'de sanayiciler için hayati önem taşıyan doğalgaz, altyapı sorunu gibi önemli birçok sorun ortadan kaldırıldı.

Ancak bulunduğumuz konum itibariyle yani Gaziantep, Maraş ve Malatya gibi büyükşehirlerin ortasında kaldığımız için yatırımcıya daha avantajlı imkanlar sunmalıyız. Son zamanlarda Besni OSB'ye taleplerde artmış durumda, ancak enerjinin Gaziantep gibi büyükşehirlerde yüzde 25-30'lara varan oranlarda ucuz olması ve avantajlarının fazla olması nedeniyle yatırımcının ister istemez kafası karışıyor. Bu nedenle OSB'de üretim yapan firmaların en büyük sorunu ucuz elektrik sorununu çözersek yatırımların önünü açmış oluruz. Bu nedenlerden dolayı İlçemize veya OSB'ye bir trafo merkezi kurulmasını talep ediyoruz. Bu trafo merkezi kurulursa ucuz elektriğin yanı sıra aynı zamanda sanayicilerimize daha kaliteli ve kesintisiz enerji temin etmiş oluruz. Besni adına hayati önem taşıyan bu konuda yetkililerden ve özellikle Adıyaman Milletvekillerimizden konuya el atmalarını talep ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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