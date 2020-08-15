HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haber... Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun

Bir son dakika haberine göre Ahmet Nur Çebi, Atiba ve Welinton için çözüm bulmaya çalışıyorMensah için tüm şartlar zorlanıyorMenajerler Loic Remy'i önerdiAli DANAŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 5 gün sonra ilk listeyi UEFA'ya vermek zorunda.

Son dakika haber... Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun
15.08.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:02

Ahmet Nur Çebi, Atiba ve Welinton için çözüm bulmaya çalışıyor

Mensah için tüm şartlar zorlanıyor

Menajerler Loic Remy'i önerdi

Ali DANAŞ -

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 5 gün sonra ilk listeyi UEFA'ya vermek zorunda.Fabrice N'Sakala haricinde yeni imza açıklamayan siyah beyazlılar, bu süre içinde en azından 2-3 imzayı attırmaya uğraşıyor. Ancak; önceden yapılan görüşmelerin resmi sözleşme aşamasına yansıyan sıkıntıları da imza sürecini bir hayli uzatıyor. Kulüple karşılıklı anlaşma aşamasına gelen ancak imza atmayan Atiba ve Welinton ile bire bir görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Atiba ile yaşanan +1 sıkıntısını çözmek için uğraştığı öğrenildi. Yıllık ücretinde indirime giden Kanadalı oyuncu +1 yıl daha sözleşme istediği için resmi imzayı henüz atmadı.Başkan Çebi'nin çözmek için uğraştığı bir diğer transfer sorunu ise Welinton ile alakalı.Bilindiği gibi Beşiktaş transfer komitesi, Welinton'a karşılık genç futbolcu Fatih Aksoy'u bonservisiyle Alanyaspor'a vermişti. Ancak; bu transferde altyapı oyuncularından Ahmet Gülay'ın da bonservisinin önemli bir kısmı için Alanyaspor'a söz verilmiş olmasına başkan Ahmet Nur Çebi şiddetle karşı çıktı. Çebi, gelecek vaat eden Ahmet Gülay'ın, bir kaç sezon kiralık olarak Alanyaspor'da oynamasını ve geri dönmesini isterken, bonservisinin verilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.MENSAH İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANIYORSiyah beyazlıların transferdeki bir diğer hedefi de Kayserispor'dan Bernard Mensah.Mensah için iki gün boyunca Kayserispor yönetimiyle görüşerek anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Kayseri ile yeniden masaya oturacak.Beşiktaş'ın geçen haftaki görüşmelerde ilk seçenek olarak, (bir kaç yıla çıkan uzun vadeye yaymak koşuluyla) 3 milyon Euro bonservis ve bir futbolcu teklif ettiği öğrenilirken, Kayserispor teklifi değerlendirme aşamasında. Kayserispor yönetimi bir yandan da, oyuncunun bonservisini elinde tutan Atletico Madrid ile aralarındaki şartların revize edilmesini konuşuyor. Beşiktaş yönetimi, Kayseri ekibinin Atletico Madrid ile olan temaslarının sonucuna göre, önümüzdeki günlerde Kayseri yönetimi ile tekrar bir araya gelecek.Beşiktaş'ın Mensah için yaptığı 2. teklif seçeneği ise 3 oyuncu vererek kiralama şeklinde.MENAJERLER LOIC REMY'İ ÖNERDİSantrfor transferi için de kalabalık bir listeye sahip olan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Loic Remy önerildi.Önceki yıllarda da Beşiktaş'ın ilgilendiği santrforlardan olan Remy'nin, Lille'den ayrıldığı için bonservis sorunu bulunmuyor.

Remy için iki hafta önce Fenerbahçe'nin de menajerleri ile temasa geçerek şartları sorduğu öğrenilirken, Beşiktaş transfer komitesinin de hafta içindeki öneri sonrası sözleşme şartları için bilgi aldığı bildirildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi 3. Sayfa
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler Güncel
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem 3. Sayfa
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bakan'ın 'Bizi de rahatsız etti' dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi Güncel
Bakan'ın "Bizi de rahatsız etti" dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Beşiktaş'ın eski hocası Bilic, Galatasaraylı Babel'i takımında görmek istiyor
Beşiktaş'ın eski hocası Bilic, Galatasaraylı Babel'i takımında görmek istiyor
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı
Salgın nedeniyle stadyumda 3 hafta yaşayan ve 9 bin 500 TL'lik soygun yapan evsiz yakalandı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Donald Trump Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Aamir Khan Cem Yılmaz Merve Boluğur Tamer Karadağlı
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Süleyman Seba Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Barcelona
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 14:08:49. #1.14#
title