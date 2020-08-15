Son dakika haber... Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun Bir son dakika haberine göre Ahmet Nur Çebi, Atiba ve Welinton için çözüm bulmaya çalışıyorMensah için tüm şartlar zorlanıyorMenajerler Loic Remy'i önerdiAli DANAŞ - UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 5 gün sonra ilk listeyi UEFA'ya vermek zorunda.

Ahmet Nur Çebi, Atiba ve Welinton için çözüm bulmaya çalışıyor

Mensah için tüm şartlar zorlanıyor

Menajerler Loic Remy'i önerdi

Ali DANAŞ -

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 5 gün sonra ilk listeyi UEFA'ya vermek zorunda.Fabrice N'Sakala haricinde yeni imza açıklamayan siyah beyazlılar, bu süre içinde en azından 2-3 imzayı attırmaya uğraşıyor. Ancak; önceden yapılan görüşmelerin resmi sözleşme aşamasına yansıyan sıkıntıları da imza sürecini bir hayli uzatıyor. Kulüple karşılıklı anlaşma aşamasına gelen ancak imza atmayan Atiba ve Welinton ile bire bir görüşen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Atiba ile yaşanan +1 sıkıntısını çözmek için uğraştığı öğrenildi. Yıllık ücretinde indirime giden Kanadalı oyuncu +1 yıl daha sözleşme istediği için resmi imzayı henüz atmadı.Başkan Çebi'nin çözmek için uğraştığı bir diğer transfer sorunu ise Welinton ile alakalı.Bilindiği gibi Beşiktaş transfer komitesi, Welinton'a karşılık genç futbolcu Fatih Aksoy'u bonservisiyle Alanyaspor'a vermişti. Ancak; bu transferde altyapı oyuncularından Ahmet Gülay'ın da bonservisinin önemli bir kısmı için Alanyaspor'a söz verilmiş olmasına başkan Ahmet Nur Çebi şiddetle karşı çıktı. Çebi, gelecek vaat eden Ahmet Gülay'ın, bir kaç sezon kiralık olarak Alanyaspor'da oynamasını ve geri dönmesini isterken, bonservisinin verilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.MENSAH İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANIYORSiyah beyazlıların transferdeki bir diğer hedefi de Kayserispor'dan Bernard Mensah.Mensah için iki gün boyunca Kayserispor yönetimiyle görüşerek anlaşma zemini arayan Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Kayseri ile yeniden masaya oturacak.Beşiktaş'ın geçen haftaki görüşmelerde ilk seçenek olarak, (bir kaç yıla çıkan uzun vadeye yaymak koşuluyla) 3 milyon Euro bonservis ve bir futbolcu teklif ettiği öğrenilirken, Kayserispor teklifi değerlendirme aşamasında. Kayserispor yönetimi bir yandan da, oyuncunun bonservisini elinde tutan Atletico Madrid ile aralarındaki şartların revize edilmesini konuşuyor. Beşiktaş yönetimi, Kayseri ekibinin Atletico Madrid ile olan temaslarının sonucuna göre, önümüzdeki günlerde Kayseri yönetimi ile tekrar bir araya gelecek.Beşiktaş'ın Mensah için yaptığı 2. teklif seçeneği ise 3 oyuncu vererek kiralama şeklinde.MENAJERLER LOIC REMY'İ ÖNERDİSantrfor transferi için de kalabalık bir listeye sahip olan Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Loic Remy önerildi.Önceki yıllarda da Beşiktaş'ın ilgilendiği santrforlardan olan Remy'nin, Lille'den ayrıldığı için bonservis sorunu bulunmuyor.

Remy için iki hafta önce Fenerbahçe'nin de menajerleri ile temasa geçerek şartları sorduğu öğrenilirken, Beşiktaş transfer komitesinin de hafta içindeki öneri sonrası sözleşme şartları için bilgi aldığı bildirildi.

Kaynak: DHA