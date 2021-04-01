Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı
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Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı

Anadolu Ajansı / Şerife Çetin - Haberler | Güncel
Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı

Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesinde 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirmelerini sağlayan uygulama yürürlüğe girdi.

Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesinde 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirmelerini sağlayan uygulama yürürlüğe girdi.

İki ülke arasında kimlikle seyahat dönemini başlatan uygulamanın yürürlüğe girmesi vesilesiyle Twitter hesabından "TekMilletİkiDevlet" etiketiyle bir mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan'la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Bugün yürürlüğe giren uygulama uyarınca, iki ülke vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebiliyor.

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye'ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye'den çıkışlarında, iki dilli "Giriş-Çıkış Formu" üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye'de ve Azerbaycan'da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekecek.

Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olurken, üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan'a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olmaya devam edecek.

Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamazken, Türkiye'de veya Azerbaycan'da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşlar, kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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