Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman
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Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, her türlü çabayı göstermelerine rağmen mağlup olduklarını söyledi.

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Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman, her türlü çabayı göstermelerine rağmen mağlup olduklarını söyledi.

Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek başladı.

Maç öncesinde iki takımın da mutlak galibiyete ihtiyacı olduğunun altını çizen Kocaman, şöyle konuştu:

"Bu maçtan önce Gaziantep'e mağlup olduk, geçen haftayı boş geçirdik. Fenerbahçe karşısına, etrafımızdaki takımların da aldıkları puanlardan dolayı, en az bir puan almak, gücümüz yetiyorsa kazanmak amacıyla çıktık. İki takımın da acil puana ihtiyacı vardı. Maç o duygularla başladı. Üstümüze geldiler, kendi oyunumuzla karşılık verdik. Maçın dengesini değiştirecek en önemli unsur, topun hakimiyeti olarak gözüküyordu. Fenerbahçe, son dönemde, özellikle Emre hoca takımın başına geçtikten sonra üçüncü bölgede bulunma süresini artırdı. Dolayısıyla topu verirsek puan almamız biraz daha riskli hale gelecekti.

Kendi gücümüzle sahada yer almayı tercih ettik. Maçın önemli kısmında bunda da başarılı olduk. Gol attıktan sonra 5-6 dakikadaki süreçte telaş yapmaya başladık. Bizim sahamızda daha fazla kaldılar. Çok bilindik bir golle üstünlüğümüzü yitirdik. İkinci yarıya maçın başındaki oyun tarzımızla başladık, son derece de iyi geçiyordu, öne geçeceğimizi düşünürken, ekstra bir gol yedik. Yapılışı ve atılışı açısından ekstra bir gol oldu. Yine maçı toparlayabilirdik. Mahmut'un atılışından sonra her türlü çabayı göstermemize, penaltı kazanmamıza rağmen mağlup olduk."

Aykut Kocaman, turuncu-lacivertli takımın kazandığı son 4 penaltıyı kaçırması hakkında ise "Bu yalnızca baskıyla açıklanamaz, bu kadar olmaz. Baskı pek çok şeyin açıklayıcısı olabilir ama dört tane arka arkaya penaltının kaçması... İki tane de iptal edilen penaltı var. Dört penaltının kaçırılması sadece baskı ile anlatılamaz. Hayatın içinde böyle dönemler var, Fenerbahçe'nin bir sezonda Akhisar'a üç defa arka arkaya yenilmesi gibi bir olay bu yani. Bazen ne yazık ki hayatımızda da var, bir şeyler arka arkaya geliyor. Giuliano, benim gördüğüm en iyi penaltı atan oyunculardan biri, Demba Ba da öyle. Üç farklı oyuncunun dört penaltı kaçırması rastlanır bir şey değil. Çok farklı bir durum, sadece baskı ile değil içinde bulunduğumuz dönemle açıklıyorum. İlerleyen dönemde kendi ortalamalarının üstünde atmaya başlayacaklardır ama bu gerçekten acı verici bir durum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, Demba Ba'nın kadroda olmamasını, "Tamamen bir tercih meselesi, elimizde 26 oyuncu var, Demba Ba da o oyunculardan biri. Tamamen tercih. Çok fazla irdelenecek bir şey yok." ifadeleriyle açıkladı.

Aykut Kocaman, düşme hattında olmalarını ve kalan maçları ise şöyle değerlendirdi:

"Yedi maç var, 5'i tam etrafımızdaki takımlarla. Bundan sonra artık telafisi olmayan haftalara girildi. Ateş çemberinin etrafında değil, tam içindeyiz. Farkındalık çok önemli. Sezonu şampiyon olarak bitirmiş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar oynamış, ardından birtakım sıkıntılar yaşadıktan sonra ligin önemli şampiyonluk adaylarından biriyle 10 kişi kaldıktan sonraki süreçte böyle oynamış bir takımız. Hakikaten inanılır gibi değil ama gerçek de bu. Gerçekle baş etmenin en doğru yollarından biri durumu kavramaktan geçiyor. Ateşin son derece içindeyiz."

Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman
Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından - Aykut Kocaman

Kaynak: Anadolu Ajansı

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