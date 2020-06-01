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Son dakika haber... Av. Semih Albayrak: Türkiye'de futbolun ezberleri değişiyor

Son dakika habere göre "Türkiye önümüzdeki 5 yıl içinde büyük futbolcular çıkaracak ve dünyada söz sahibi olacak""Genç nüfus Türkiye'nin en büyük avantajı""Salgın sonrasında yerli ve yabancı futbol insanlarını bir araya getireceğiz"İSTANBUL,- Türkiye Uluslararası Futbol Menajerleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda...

Son dakika haber... Av. Semih Albayrak: Türkiye'de futbolun ezberleri değişiyor
01.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:28

"Türkiye önümüzdeki 5 yıl içinde büyük futbolcular çıkaracak ve dünyada söz sahibi olacak"

"Genç nüfus Türkiye'nin en büyük avantajı"

"Salgın sonrasında yerli ve yabancı futbol insanlarını bir araya getireceğiz"

İSTANBUL,- Türkiye Uluslararası Futbol Menajerleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda All Star Football Agency kurucu ortağı Av. Semih Albayrak, "Yabancı takımlar, yabancı menajerlik ve Scout ekipleri 17-22 yaş arasında birçok oyuncuyu takip ediyor. Türkiye'nin potansiyelinin farkındalar. Türkiye'de birçok kulübümüz de gençlere yönelmiş durumda. Türkiye önümüzdeki 5 yıl içinde futbolda büyük oyuncular çıkaracak ve dünyada söz sahibi olacak" dedi.Türkiye Uluslararası Futbol Menajerleri Derneği Başkanı Av. Semih Albayrak, koronavirüs salgınının ardından Türk futbolunda birçok şeyin değişeceğini söyledi. Albayrak, son dönemlerde Türk kulüplerinin altyapıya gerekli önem verdiğini de dile getirdi."GENÇ NÜFUS TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AVANTAJI"Türkiye'nin genç nüfusunun avantaj olacağını ve altyapılarda adından söz ettirecek yetenekli oyuncular olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Futbol Türkiye'de dünyada olduğu gibi büyük bir tutku. Genç nüfus avantajımız çok önemli, altyapılar ve akademilerde ileride kendinden söz ettirecek çok yetenekli gençlerimiz var. Kulüplerimiz ne mutlu ki dünyadaki son gelişmelerden sonra alt yapıya ve genç oyunculara hak ettikleri ilgiyi gösteriyor. Futbolcu kardeşlerime şunu tavsiye ediyorum; çok çalışsınlar, özel hayatlarına, beslenme alışkanlıklarına, uyku saatlerine dikkat etsinler, her daim fit ve hazır olsunlar. Amatörden alt liglere kadar izleniyorlar. Scout ekipleri ciddi takip ediyor. 3-0 önde olan 4'üncüyü atmaya, yenik olan 4'üncüyü yememeye çalışsın. Ahlaklı, centilmen olsunlar. Yabancı dil öğrenmeye genel kültürlerini geliştirmeye çalışsınlar. Kitap okusunlar. Yabancı takımlar, yabancı menajerlik ve Scout ekipleri 17-22 yaş arasında birçok oyuncuyu takip ediyor. Türkiye'nin potansiyelinin farkındalar. Türkiye'de birçok kulübümüz de gençlere yönelmiş durumda. Türkiye önümüzdeki 5 yıl içinde futbolda büyük oyuncular çıkaracak ve dünyada söz sahibi olacak. İnanıyorum ki bir gün ki o gün çok uzaklarda değil, yurt dışında oynayan Türk gençlerinin sayısı yurt dışından getirdiğimiz oyuncu sayısından fazla olacak" ifadelerini kullandı."SALGIN SONRASINDA YERLİ VE YABANCI FUTBOL İNSANLARINI BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"Yerli ve yabancı futbol insanlarını virüs salgınının ardından bir araya getirecek etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Albayrak, "Uluslararası Futbol Menajerleri Derneği'ni kurmadan önce, sektörde bu mesleği gerektiği gibi yapmaya çalışan menajerler olduğu gibi, ne yazık ki mesleki bilgi ve eğitimi olmayan, lisansı, iş yeri, vergi levhası dahi bulunmayan bir yapının olduğunu gözlemledik. Bir oyuncu futbol hayatı boyunca onlarca bağlayıcı sözleşme imzaladığı halde bu süreçlerde Spor Hukukunun genel ilkelerinin bile bilinmediğini ve bu nedenle birçok sorunlar yaşandığını tespit ettik. Derneğimiz menajerlik işini hakkıyla yapmak isteyen ve isteyecek meslektaşları bir araya getirmek, Türk menajerler ile yabancı saygın menajerlik şirketlerinin ve futbol insanlarının geniş bir network oluşturmasını sağlamak, mesleğin olması gereken konumuna gelmesine öncü olarak katkı sağlayabilmek amacı ile kuruldu. Koronavirüs günlerini atlattığımızda meslektaşlarımıza yönelik eğitim ve seminerler düzenleyeceğiz. Bu organizasyonlara yerli ve yabancı futbol insanlarını, saygın menajerlik şirketlerini davet edeceğiz. Bu şekilde hem mesleki gelişime katkı sağlayarak hem de dünya çapında bir network 'ün kurulmasını amaç ediniyoruz. Ayrıca Türkiye'de futbolun temsilcileri arasında tıpkı hakemler, teknik adamlar futbolcular, spor yazarları gibi Futbol menajerlerinin de yer almasını istiyoruz. Bunu sağlayabilmek adına ilerleyen günlerde Saygıdeğer Futbol camiası çalışmalarımızı görecek ve takdir edecektir" şeklinde konuştu.Albayrak sözlerini şöyle noktaladı:

"Ülkemizin Covid-19 sürecindeki başarısının devamını ve sağlıklı günlere bir an önce dönülmesini temenni ediyorum."


Kaynak: DHA

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