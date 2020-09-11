Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıkacak
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Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıkacak

Yaz transfer döneminde Galatasaray'a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Gaziantep FK maçı ile birlikte 3 bin 403 gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

11.09.2020 10:00 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:05

Arda Turan, yaz transfer döneminde yuvasına döndü. Turan, 6 Ağustos'ta Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayarak çok sevdiği takımına kavuşmuş oldu. 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK maçı ile birlikte sarı-kırmızılı formayı tekrar terletecek.

Arda, Galatasaray ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon euro bonservis bedeli ile İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. 2015-2016 sezonu yazında dünya devi Barcelona, yıldız futbolcuyu 34 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. 33 yaşındaki futbolcu son olarak da Medipol Başakşehir'de forma giydi.

Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıkacak

GALATASARAY'LA 189 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı forma ile son resmi karşılaşmasına 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkan Arda Turan, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını terletecek.

Galatasaray ile daha önce 189 resmi maçta görev alan Turan, 44 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra Galatasaray formasıyla resmi maça çıkacak

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
SİLİFKELİ3: Saydinmi
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FİKRET: ya şunu nie aldılar takımdan soğudum
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500
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