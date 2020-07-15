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Son dakika haber... Antalyaspor'da hedef 2'de 2 yapmak

Son dakika haberleri... Fraport TAV Antalyaspor, ikinci yarıdaki 15 haftalık süreçte 27 puan toplayarak bu periyotta ligin en başarılı üçüncü takımı olurken, geride kalan iki maçını da kazanmayı hedefliyor.

Son dakika haber... Antalyaspor'da hedef 2'de 2 yapmak
15.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:30

Fraport TAV Antalyaspor, ikinci yarıdaki 15 haftalık süreçte 27 puan toplayarak bu periyotta ligin en başarılı üçüncü takımı olurken, geride kalan iki maçını da kazanmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun bitimine 2 hafta kala FTA Antalyaspor matematiksel olarak ligde kalmayı garantilerken özellikle ikinci yarıda oynadığı futbol ve topladığı puanlarla adından söz ettirdi. Ligin ilk yarısını 14 puanla 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda, Bülent Korkmaz'dan sonra göreve getirilen Stjepan Tomas'la da yollar ayrıldı ve ikinci devreye Teknik Direktör Tamer Tuna ve 7 yeni transferle başlandı.

Liderin ilk yarıdaki performansı

Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde ilk maçında evinde Göztepe'ye yenilen kırmızı-beyazlılar bu karşılaşmanın ardından büyük çıkış yakaladı ve 11 maçlık yenilmezlik serisi ve 7 maçlık deplasmanda yenilmeme başarısı gösterdi. Antalyaspor bu dönemde 27 puan topladı. Bu puan, bugün şampiyonluğun en güçlü adayı olan Medipol Başakşehir'in ligin ilk yarısındaki 15 haftada topladığı 27 puanla puanla aynı durumda.

İkinci yarıda 3'üncü sırada

İkinci yarı onanan maçlar baz alındığında oluşan puan durumunda da Antalyaspor zirvenin ortaklarından biri oldu. Ligin ikinci yarısındaki 15 haftalık bölümde Başakşehir 33, Trabzonspor 30 puan topladı. Antalyaspor ise 27 puanla ikinci yarının en iyi üçüncü takımı oldu. İkinci yarıda Beşiktaş 26, Galatasaray 25, Kasımpaşa 24, Alanyaspor ve Kayserispor 22, Sivasspor 20, Fenerbahçe 19, Konyaspor, Gaziantepspor ve Gençlerbirliği 18, Ankaragücü 17, Göztepe 16, Denizlispor 13 ve Rizespor 12 puan toplarken en az puan toplayan takım 8 puanla Malatyaspor oldu.

Antalyaspor'da hedef 2'de 2

3 günlük iznin ardından deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayan Antalyaspor'da tek hedef geride kalan 2 maçı da kazanmak. 19 Temmuz Pazar günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun hakem üçlüsü yönetecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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