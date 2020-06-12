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Son dakika haber... Antalya OSB Başkanı Bahar: "Çalışanın alın teri heba olmasın"

Gelen son dakika haberine göre Kıdem Tazminatı Fonunun 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya geçmesi için sürdürülen çalışmalar iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.

Son dakika haber... Antalya OSB Başkanı Bahar:
12.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:18

Kıdem Tazminatı Fonunun 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya geçmesi için sürdürülen çalışmalar iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Kıdem Tazminatı Fonu ile işçi haklarının Devlet garantisi altına alınmasının hak kayıplarını ve mağduriyetleri sona erdireceğini söyledi.

Çalışma barışının sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayacak Kıdem Tazminatı Fonu için Hükümet tarafından kararlı ve uzlaşmacı adımlar atıldı. 2 farklı formül üzerinde durulan Kıdem Tazminatı Fonunun 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle uygulamaya alınması planlanırken taraflar arasında henüz kesin bir mutabakat sağlanmış değil. Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemi modeliyle kıdem tazminatında yeni bir dönem başlatma gayretindeyken işçiler ve işçi temsilcileri mevcut kıdem tazminatı sisteminden vazgeçmeyeceklerine dair güçlü sinyaller veriyor.

Hükümetin üzerinde çalıştığı sistem değişikliğini yaklaşık 5 yıldır her platformda dile getirdiklerini ve ilk kez bu kadar kararlı olunmasının umut verici olduğunu belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Ben sadece buradaki sanayicileri temsil etmiyorum. Bölgemizde çalışan yaklaşık 15 bin kişinin de haklarını savunmak, daha iyi şartlar altında çalışmalarını sağlamak üstlendiğim görevin devamında bir sorumluluktur. Her fabrika, çalışanları ile birlikte bir ekiptir ve onlar olmadan fabrikaların hiçbir anlamı yoktur. Bizim gayretimiz ekip arkadaşlarımızın alın terlerinin heba olmaması içindir. Herkesin malumudur, geçmişte Antalya'mızın ve Bölgemizin en büyük markalarından biri kapanmış, orada çalışan yüzlerce işçi kardeşimiz sosyal haklarını alamamıştır. Haksızlığa uğradıkları için günlerce grev yapmışlar, her yolu denemişler ama maalesef sonuç değişmemiştir. Biz işçi kardeşlerimiz benzer durumlarla karşı karşıya kalmasınlar, alın terlerinin karşılığını alabilsinler, hak mahrumiyeti yaşamasınlar diye Kıdem Tazminatı Fonunun kurulmasını istiyoruz" dedi.

Fonun işveren üzerindeki borç yükünü de hafifleteceğini ifade eden Bahar, "Yıllarca biriken kıdem tazminatı yükünün, olanca büyüklüğü ile işverenin sırtında kalmasını istemiyoruz. Her ay düzenli olarak yatırılacak Kıdem Tazminatı Fonu primi ile işverenin bu borcu yüklenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandeminin etkileri

Korona virüs pandemisinin çalışma hayatını tüm yönleriyle etkilediğini hatırlatan Başkan Bahar, kısa çalışma ödeneği alan veya ücretsiz izne çıkartılan işçilerin, işlerine dönüp dönemeyecekleri endişesi yaşadığını söyledi. İşlerine dönemeyenleri daha büyük bir sorunun beklediğini ifade eden Bahar, "Geçmişte olduğu gibi iş yeri kapanan ya da maddi sorunlar nedeniyle iş akdi fesih edilen kişiler, sosyal haklarını nereden ve nasıl alacaklar? Personelinin maaşını ödeyemeyen bir firma, kıdem tazminatı gibi yüklü bir ödemeyi nasıl gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

Bu gibi durumların çalışma barışını bozduğunu, hak kayıplarına neden olduğuna dikkat çeken Bahar, Kıdem Tazminatı Fonunun faydalarının, bu günlerde daha iyi anlaşılabileceğini belirterek, "Çalışanlar ve işçi sendikaları tarafından pek kabul görmeyen kıdem tazminatı fonunun sağlayacağı faydanın daha iyi anlaşılacağını umduğumuz bir dönemdeyiz. Eğer fon kurulmuş ve çalışanlar sisteme dahil edilmiş olsaydı, bu gün hiçbir çalışan iş yeri kapandığı ya da iş akdi fesih edildiğinde sosyal haklarını alıp alamayacağı endişesi taşımazdı. Kişinin hakkı olan kıdem tazminatı Devlet tarafından çalışana ödenir, onca yılın emeği heba olmadığı gibi bu sayede pandeminin neden olduğu ekonomik ve sosyal tahribat hafifletilebilirdi" ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye artı değer"

Fonda biriken paranın finansman kredisi olarak yatırıma dönüşmesiyle ekonomiye başka bir önemli katkı daha sağlanacağına dikkat çeken Bahar, "Kıdem Tazminatı Fonunda birikecek paranın üretime, sanayiye, finansman kredi desteği olabileceği, böylelikle daha çok üretim ve daha büyük istihdam hedefine de ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca fon sayesinde kayıt dışı istihdamın kayıt içine yüzde 30 oranında dahil edilebileceğini ön görüyoruz" diye konuştu.

Geçmiş kıdem tazminatı borçlarının yüzde 50'sinin 5 yıla yayılarak Kıdem Tazminatı Fonuna ödenebileceğini aktaran Bahar, "Böylelikle fondaki paranın işletilmesi ile işverene yüzde 50 indirim olarak yansıması sağlanacaktır. Sistemin ön gördüğümüz en işlevsel haliyle uygulanabilmesi için 30 günlük sürenin tamamının fona aktarılmasının en doğru yol olacağını düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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