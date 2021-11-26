Son dakika haber | Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışı yaptı - Haberler
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Son dakika haber | Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışı yaptı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışı yaptı

Son dakika haberi... Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Aksu ilçe merkezinde 12 personelin katılımıyla Kan bağışı, gerçekleştirildi.

Jandarmadan yapılan açılamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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