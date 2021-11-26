Son dakika haber | Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışı yaptı

ANTALYA (AA) - Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Aksu ilçe merkezinde 12 personelin katılımıyla Kan bağışı, gerçekleştirildi.

Jandarmadan yapılan açılamada "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?