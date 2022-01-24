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Son dakika haber... Ankara'da arkadaşını silahla yaralayan şahıs yakalandı

Son dakika haber... Ankara'da arkadaşını silahla yaralayan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'nın Keçiören ilçesinde arkadaşını silahla yaralayan şahıs yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde arkadaşını silahla yaralayan şahıs yakalandı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Alkolün etkisiyle aralarında çıkan tartışmada Y.K. arkadaşı S.K.'yı sol kol ve bacağından silahla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Şüpheli Y.K. Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından şüpheli Y.K.'ya yapılan üst aramasında 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 80'e yakın mermi ele geçirildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ankara, Silah, 3. Sayfa, Haber

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