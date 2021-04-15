Son dakika haber | Anagold 24 Erzincanspor: 0-0
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Son dakika haber | Anagold 24 Erzincanspor: 0-0

Son dakika haber | Anagold 24 Erzincanspor: 0-0
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Spor

Son dakika haberi: STAT: İnegöl İlçeHAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Orhan TimurtaşİNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 75 Emir Özsoy), Fatih Üge (Dk. 72 Ahmet Hakan Şahin), Metin Yüksel (Dk. 75 Selimcan Temel), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz, Oğuz Çetinkaya (Dk.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü, İsmail Emre, Orhan Timurtaş

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Seydi Kayasoy, Gökhan Kurumuş, Samet Günhan (Dk. 75 Emir Özsoy), Fatih Üge (Dk. 72 Ahmet Hakan Şahin), Metin Yüksel (Dk. 75 Selimcan Temel), Abdülkadir Kuzey, Mehmet Özdıraz, Oğuz Çetinkaya (Dk. 39 Ogün Çalışkan), Ali Aydemir (Dk. 72 Erdem Secgin), Bilal YıldırımANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Murat Demir, Abdullah Balıkuv, Yunus Emre Çakır, Ahmet Kaan Ergün, Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Samed Karakoç(Dk. 90+2 BatuhanYılmaz), Uğurcan Bekçi (Dk. 68 Rıdvan Türker), Mustafa Ethem Erboğa (Dk.75 Ozan Papaker), Hakan Demir, Mümin Talip Pazarlı, Uğur Daşdemir (Dk. 90+2 Sabrican Vural)?KIRMIZI KART: Dk.31 Hakan Demir (24 Anagold Erzincanspor)SARI KARTLAR: Samet Günhan, Seydi Kayasoy (İnegölspor) - Niyazi Batuhan Salman (24 Anagold Erzincanspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Anagold 24 Erzincanspor 0-0 berabere kaldı.31'nci dakikada tehlikeli hareket yapan Erzincanspor'lu oyuncu Hakan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

64'ncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Abdülkadir'in ceza sahası dışından sert vuruşu üst direkten geri döndü.


- Bursa
Son dakika haber | Anagold 24 Erzincanspor: 0-0
Son dakika haber | Anagold 24 Erzincanspor: 0-0
Son dakika haber | Anagold 24 Erzincanspor: 0-0
Son dakika haber | Anagold 24 Erzincanspor: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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